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В Чите погиб работник котельной, получив ожоги 90% тела

В Чите погиб работник котельной, получив ожоги 90% тела
Происшествия, 
На него высыпалась горячая зола

В Чите погиб работник. Трагедия произошла 26 июня около 12 часов в котельной, расположенной в читинском посёлке Антипиха работник получил ожоги и скончался.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- По версии следствия, в результате ненадлежащей организации правил охраны труда 50-летний машинист бойлерной находился на рабочем месте без специальной одежды и, при выгрузке угольной золы с нарушением технологии, получил ожоги более 90 процентов тела. Пострадавший был госпитализирован, однако, несмотря на предпринимаемые меры экстренной медицинской помощи, через несколько часов скончался, - сообщили в пресс-службе следкома.

Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Они уже осмотрели помещение котельной, истребованы и изучаются документы. Допрашивается руководство и работники котельной.
Чита Забайкальский край смерть несчастный случай производственная травма

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