На него высыпалась горячая зола
В Чите погиб работник. Трагедия произошла 26 июня около 12 часов в котельной, расположенной в читинском посёлке Антипиха работник получил ожоги и скончался.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
- По версии следствия, в результате ненадлежащей организации правил охраны труда 50-летний машинист бойлерной находился на рабочем месте без специальной одежды и, при выгрузке угольной золы с нарушением технологии, получил ожоги более 90 процентов тела. Пострадавший был госпитализирован, однако, несмотря на предпринимаемые меры экстренной медицинской помощи, через несколько часов скончался, - сообщили в пресс-службе следкома.
Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Они уже осмотрели помещение котельной, истребованы и изучаются документы. Допрашивается руководство и работники котельной.
В Чите погиб работник котельной, получив ожоги 90% тела
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Трагедия произошла субботним вечером
Мужчину ветром унесло от берега
На него высыпалась горячая зола
Большинство из них произошли по вине мотоциклистов
На место выехали охотники
Её приговорили к обязательным работам
Преступление произошло весной
Аферистка продавала несуществующие кастрюли
По счастливой случайности обошлось без пострадавших
Спасатели БРПСС выехали на поиски
Деньги он взял в кредит
Несовершеннолетний водитель находится в больнице
Трагедия произошла в местности «Скала»
Происшествия, 28.06.2024
Женщину оштрафовали на 120 тысяч рублей
Происшествия, 28.06.2024
После случившегося мужчина, опомнившись, позвонил в правоохранительные органы