В Чите погиб работник котельной, получив ожоги 90% тела

На него высыпалась горячая зола



В Чите погиб работник. Трагедия произошла 26 июня около 12 часов в котельной, расположенной в читинском посёлке Антипиха работник получил ожоги и скончался.



По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».



- По версии следствия, в результате ненадлежащей организации правил охраны труда 50-летний машинист бойлерной находился на рабочем месте без специальной одежды и, при выгрузке угольной золы с нарушением технологии, получил ожоги более 90 процентов тела. Пострадавший был госпитализирован, однако, несмотря на предпринимаемые меры экстренной медицинской помощи, через несколько часов скончался, - сообщили в пресс-службе следкома.



Следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Они уже осмотрели помещение котельной, истребованы и изучаются документы. Допрашивается руководство и работники котельной.

