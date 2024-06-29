В Бурятии возросло число ДТП с мотоциклами





В Бурятии обострилась ситуация с аварийностью с участием мототранспорта (мотоциклы, мопеды и др.), сообщили в Госавтоинспекции.С января по май текущего года зарегистрировано 34 ДТП с участием мототехники, в которых один человек погиб, ещё 39 получили ранения. Рост числа аварий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 88,9%. При этом в 80% случаев происшествия были совершены по вине самих мотоциклистов.Наиболее травмоопасная ситуация с участием мототехники отмечается в Улан-Удэ, Заиграевском, Тункинском, Селенгинском, Тарбагатайском, Кабанском, Бичурском и Кяхтинском районах.- Озабоченность вызывают вопросы совершения ДТП несовершеннолетними водителями мототранспорта. Зачастую родителями допускаются случаи, когда они разрешают своим детям садиться за руль мототехники в отсутствие права управления ею и прохождения соответствующего обучения в автошколе. А те затем задерживаются сотрудниками Госавтоинспекции ни где-то на глухих, отдалённых дорогах, а на магистральных улицах и оживлённых участках дорог, - отметили в Госавтоинспекции.Только за апрель-май зарегистрировано шесть аварий с детьми-водителями мототранспорта, они получили травмы.- Госавтоинспекция региона напоминает собственникам транспортных средств: передача права управления транспортом, будь то автомашина или мотоцикл (мопед), лицу, заведомо не имеющему соответствующего права или лишённому такого права, влечёт наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, - отметили полицейские.За пять месяцев текущего года к административной ответственности за этот вид нарушений (ч. 3 ст. 12.7 КРФ об АП) привлечено более 370 собственников авто-, мототранспорта, наложено административных штрафов на сумму более 11 миллионов рублей.Полицейские призывают водителей мототехники к осмотрительности на дорогах, обязательному использованию шлема и защитной экипировки и соблюдению Правил дорожного движения. Родителей госавтоинспекторы просят не допускать фактов управления мототранспортом детьми.