На место выехали охотники
На севере Бурятии вблизи дач в СОТ «Байкал» по улице Кооперативная заметили медведя.
На место выехали охотники, сообщили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
Местных жителей просят быть бдительными и осторожными.
На севере Бурятии возле дач бродил медведь
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Трагедия произошла субботним вечером
Мужчину ветром унесло от берега
На него высыпалась горячая зола
Большинство из них произошли по вине мотоциклистов
На место выехали охотники
Её приговорили к обязательным работам
Преступление произошло весной
Аферистка продавала несуществующие кастрюли
По счастливой случайности обошлось без пострадавших
Спасатели БРПСС выехали на поиски
Деньги он взял в кредит
Несовершеннолетний водитель находится в больнице
Трагедия произошла в местности «Скала»
Происшествия, 28.06.2024
Женщину оштрафовали на 120 тысяч рублей
Происшествия, 28.06.2024
После случившегося мужчина, опомнившись, позвонил в правоохранительные органы