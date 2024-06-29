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На севере Бурятии возле дач бродил медведь

На севере Бурятии возле дач бродил медведь
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
На место выехали охотники

На севере Бурятии вблизи дач в СОТ «Байкал» по улице Кооперативная заметили медведя.

На место выехали охотники, сообщили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».

Местных жителей просят быть бдительными и осторожными.

медведь

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