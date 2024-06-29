Жительница Бурятии обманула 85-летнюю женщину и украла деньги

Её приговорили к обязательным работам



Жительница Бурятии втёрлась в доверие к пенсионерке, обманула её и украла деньги.



Всё произошло в ноябре 2023 года. Женщина пришла к знакомой 85-летней жительнице Кабанского района и сообщила ей, что может заказать уголь для отопления квартиры за 8 000 рублей. Пожилая женщина, которая нуждалась в таком топливе, на это предложение согласилась и передала женщине 5000 рублей, последняя забрала деньги себе и ушла.



На следующий день она вновь пришла к пожилой женщине и, зная, где та хранит деньги, украла у неё 10 000 рублей.



Суд признал её виновной в мошенничестве и краже. Оба преступления совершены с причинением значительного ущерба.



- При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих наказание обстоятельств полное признание вины, раскаяние, добровольное возмещение имущественного ущерба и назначил осуждённой по совокупности преступлений наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов, - сообщает Кабанский районный суд.



Приговор вступил в законную силу.

