Её приговорили к обязательным работам
Жительница Бурятии втёрлась в доверие к пенсионерке, обманула её и украла деньги.
Всё произошло в ноябре 2023 года. Женщина пришла к знакомой 85-летней жительнице Кабанского района и сообщила ей, что может заказать уголь для отопления квартиры за 8 000 рублей. Пожилая женщина, которая нуждалась в таком топливе, на это предложение согласилась и передала женщине 5000 рублей, последняя забрала деньги себе и ушла.
На следующий день она вновь пришла к пожилой женщине и, зная, где та хранит деньги, украла у неё 10 000 рублей.
Суд признал её виновной в мошенничестве и краже. Оба преступления совершены с причинением значительного ущерба.
- При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих наказание обстоятельств полное признание вины, раскаяние, добровольное возмещение имущественного ущерба и назначил осуждённой по совокупности преступлений наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов, - сообщает Кабанский районный суд.
Приговор вступил в законную силу.
Жительница Бурятии обманула 85-летнюю женщину и украла деньги
Происшествия, Фото:
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