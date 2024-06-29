Аферистка продавала несуществующие кастрюли
Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы города Барнаул Алтайского края, она обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
По версии следствия, в феврале ранее судимая за мошенничество женщина, разместила объявление на торговой интернет-площадке о продаже набора кастрюль. Однако посуды у неё не было, а фотографии она нашла в интернете.
С ей связалась жительница Ангарска и сообщила, что за кастрюли рассчитается её сын. Во время телефонных разговоров и переписки аферистка создала видимость продажи кастрюль, заверив о возможности их отправления транспортной компанией.
- Будучи введённым обвиняемой в заблуждение, потерпевший перевёл денежные средства в сумме 8 тысяч рублей на карту, открытую на имя матери обвиняемой. После получения денежных средств она прекратила общение. Преступление раскрыто сотрудниками полиции. Обвиняемая вину признала,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Жительница Барнаула обманула ангарчанку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Аферистка продавала несуществующие кастрюли
По счастливой случайности обошлось без пострадавших
Спасатели БРПСС выехали на поиски
Деньги он взял в кредит
Несовершеннолетний водитель находится в больнице
Трагедия произошла в местности «Скала»
Женщину оштрафовали на 120 тысяч рублей
После случившегося мужчина, опомнившись, позвонил в правоохранительные органы
Пожар произошёл на Комсомольской
Они ехали на мотоцикле
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности
Ему на полгода ограничили свободу
Мужчина отделался условным сроком
Он получил несовместимые с жизнью травмы
Он превысил скорость и слетел с дороги в кювет