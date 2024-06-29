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Жительница Барнаула обманула ангарчанку

Жительница Барнаула обманула ангарчанку
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Аферистка продавала несуществующие кастрюли

Прокуратура Ангарска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы города Барнаул Алтайского края, она обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, в феврале ранее судимая за мошенничество женщина, разместила объявление на торговой интернет-площадке о продаже набора кастрюль. Однако посуды у неё не было, а фотографии она нашла в интернете.

С ей связалась жительница Ангарска и сообщила, что за кастрюли рассчитается её сын. Во время телефонных разговоров и переписки аферистка создала видимость продажи кастрюль, заверив о возможности их отправления транспортной компанией.

- Будучи введённым обвиняемой в заблуждение, потерпевший перевёл денежные средства в сумме 8 тысяч рублей на карту, открытую на имя матери обвиняемой. После получения денежных средств она прекратила общение. Преступление раскрыто сотрудниками полиции. Обвиняемая вину признала,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.


мошенничество Иркутская область Алтайский край

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