В Бурятии столкнулись поезд и грузовик

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

По счастливой случайности обошлось без пострадавших



Сегодня ночью на севере Бурятии произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик и поезд.



- На переезде между станциями Путевой Пост и Новый Уоян Восточно-Сибирской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, - сообщили в ВСЖД.



В результате происшествия пострадавших нет, схода подвижного состава нет. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.



