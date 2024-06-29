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В Бурятии столкнулись поезд и грузовик

В Бурятии столкнулись поезд и грузовик
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
По счастливой случайности обошлось без пострадавших

Сегодня ночью на севере Бурятии произошло ДТП, в котором столкнулись грузовик и поезд.

- На переезде между станциями Путевой Пост и Новый Уоян Восточно-Сибирской железной дороги водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, - сообщили в ВСЖД.

В результате происшествия пострадавших нет, схода подвижного состава нет. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло.

ДТП железная дорога

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