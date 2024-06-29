Подросток утонул в реке после выпускного вечера в Бурятии

Спасатели БРПСС выехали на поиски
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кяхтинском районе Бурятии в посёлке Наушки утонул подросток.
В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили некоторые подробности трагедии.
По предварительным данным, у подростков проходил выпускной. Они решили переплыть реку до острова, в результате чего одного из подростков унесло течением.
К поискам тут же подключились сотрудники полиции, местное население и глава поселения. Поисковые работы проходили при помощи двух лодок.
Утром 29 июня на поиски выехал дежурный караул 3-го поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 4 человек и 2 единиц техники. Расстояние до места происшествия составляет 130 километров.
Прокуратура Кяхтинского района взяла под контроль расследование обстоятельств гибели мальчика. На место происшествия выезжала заместитель прокурора района Ольга Тыхеева. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности среди несовершеннолетних, соблюдения законодательства при обеспечении безопасности на водоемах, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
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