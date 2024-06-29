Деньги он взял в кредит
С начала года жертвами интернет-преступников стали 1 400 жителей Бурятии, в том числе за последнюю неделю аферистам поверили 56 человек. Ущерб составил 315 млн рублей, в том числе 21 млн рублей за прошедшую неделю. Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 4,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Так, жителю Хоринского района пришло сообщение в одном из мессенджеров о возможности заработать на инвестиционных вкладах. Мужчина перешёл по ссылке на сайт, где предлагалось пройти обучение по вложению денег и получению дохода. Вскоре ему позвонил «менеджер инвестиционной компании», который посоветовал установить специальное приложение на телефон.
В процессе обучения «менеджер» убедил мужчину оформить онлайн-кредиты в различных банках на общую сумму 1,8 млн рублей. Эти деньги он перевёл на счета неизвестных лиц.
Поняв, что слал жертвой мошенников, мужчина обратился в полицию.
Житель Бурятии перевёл лжеинвесторам 1,8 млн рублей
Происшествия, Фото:
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