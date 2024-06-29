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В Бурятии в ДТП погиб 14-летний пассажир мотоцикла

В Бурятии в ДТП погиб 14-летний пассажир мотоцикла
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Несовершеннолетний водитель находится в больнице

В Баргузинском районе Бурятии в ДТП погиб подросток.

- По предварительным данным, 28 июня около 22:30 13-летний водитель мотоцикла «Рейсер Эндуро», следуя на улице Калашникова в посёлке Юбилейный, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на камень с последующим опрокидыванием мототранспортного средства. В результате ДТП 14-летний пассажир от полученных травм погиб на месте. Водитель госпитализирован в медучреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


Все обстоятельства выясняются полицейскими.

Госавтоинспекция региона призывает взрослых не допускать управления несовершеннолетними мотоциклом или мопедом без соответствующего права и навыков вождения. Такие поездки могут закончиться трагедией.

ДТП.смерть подростки ПДД

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