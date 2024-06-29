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В Бурятии утонул подросток

В Бурятии утонул подросток
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трагедия произошла в местности «Скала»

В Кяхтинском районе Бурятии произошла трагедия на воде. В пятницу, 28 июня, в посёлке Наушки на реке Селенга в местности «Скала» утонул 15-летний подросток, сообщает группа «Кяхта-инфо.24/7».

На месте происшествия работает полиция.

Информация уточняется.



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