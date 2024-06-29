Трагедия произошла в местности «Скала»
В Кяхтинском районе Бурятии произошла трагедия на воде. В пятницу, 28 июня, в посёлке Наушки на реке Селенга в местности «Скала» утонул 15-летний подросток, сообщает группа «Кяхта-инфо.24/7».
На месте происшествия работает полиция.
Информация уточняется.
В Бурятии утонул подросток
Происшествия, Фото:
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