После случившегося мужчина, опомнившись, позвонил в правоохранительные органы
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя, обвиняемого в убийстве супруги.
Следствием установлено, что обвиняемый проживал с женой в посёлке Заиграево. 15 апреля 2024 года с утра они вместе распивали спиртные напитки, после чего около полудня на фоне алкогольного опьянения и ревности стали ругаться. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанёс им удар в спину жене. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Мужчина, опомнившись, позвонил в правоохранительные органы, после чего оставался дома до приезда следственно-оперативной группы.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
Житель Бурятии из ревности убил супругу
Происшествия, Фото:
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