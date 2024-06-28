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В Улан-Удэ горел заброшенный многоквартирный дом

В Улан-Удэ горел заброшенный многоквартирный дом
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл на Комсомольской

На улице Комсомольская в Улан-Удэ произошёл крупный пожар в многоквартирном нежилом доме.

Сообщение о нём поступило во второй половине дня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. Когда пожарные прибыли, горела кровля здания.

- В настоящий момент огонь ликвидировали на предварительной площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет, - уточнили в ГУ МЧС.



Обстоятельства и причина пожара устанавливается дознавателем МЧС. Всего в тушении участвовали 23 человека и семь единиц техники.
пожар

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