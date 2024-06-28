Пожар произошёл на Комсомольской
На улице Комсомольская в Улан-Удэ произошёл крупный пожар в многоквартирном нежилом доме.
Сообщение о нём поступило во второй половине дня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии. Когда пожарные прибыли, горела кровля здания.
- В настоящий момент огонь ликвидировали на предварительной площади 100 квадратных метров. Пострадавших нет, - уточнили в ГУ МЧС.
Обстоятельства и причина пожара устанавливается дознавателем МЧС. Всего в тушении участвовали 23 человека и семь единиц техники.
В Улан-Удэ горел заброшенный многоквартирный дом
Происшествия, Фото:
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