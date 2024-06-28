В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Они ехали на мотоцикле



В городе Тулун в ДТП пострадали несовершеннолетний мотоциклист и его спутница.



По предварительной информации установлено, что в четверг, 27 июня, в 16 часов 42-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Passo врезалась в мотоцикл Racer RC30 под управлением 16-летнего юноши.



- В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка были доставлены в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По данному факту проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. В отношении молодого человека составлены административные материалы за управление мототехникой без права управления, в отношении законного представителя - за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.

