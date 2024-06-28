28 июня

27 июня

Популярное

В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка

В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Они ехали на мотоцикле

В городе Тулун в ДТП пострадали несовершеннолетний мотоциклист и его спутница.

По предварительной информации установлено, что в четверг, 27 июня, в 16 часов 42-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Passo врезалась в мотоцикл Racer RC30 под управлением 16-летнего юноши.

- В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка были доставлены в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По данному факту проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. В отношении молодого человека составлены административные материалы за управление мототехникой без права управления, в отношении законного представителя - за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.
ДТП Иркутская область подростки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии из ревности убил супругу
Житель Бурятии из ревности убил супругу
Происшествия, 28.06.2024
После случившегося мужчина, опомнившись, позвонил в правоохранительные органы
В Улан-Удэ горел заброшенный многоквартирный дом
В Улан-Удэ горел заброшенный многоквартирный дом
Происшествия, 28.06.2024
Пожар произошёл на Комсомольской  
Житель Бурятии украл у знакомой 26 тысяч рублей
Житель Бурятии украл у знакомой 26 тысяч рублей
Происшествия, 28.06.2024
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности
В Бурятии 19-летний парень погиб в ДТП
В Бурятии 19-летний парень погиб в ДТП
Происшествия, 28.06.2024
Он получил несовместимые с жизнью травмы
В Бурятии осудили военного, угробившего человека в пьяном ДТП
В Бурятии осудили военного, угробившего человека в пьяном ДТП
Происшествия, 28.06.2024
Он превысил скорость и слетел с дороги в кювет

В Иркутской области осудили браконьеров
В Иркутской области осудили браконьеров
Происшествия, 28.06.2024
Они убили трёх косуль и двух оленей 
Улан-удэнка украла из бутика национальные платья
Улан-удэнка украла из бутика национальные платья
Происшествия, 28.06.2024
Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за неоднократные кражи и грабёж

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^