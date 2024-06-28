Они ехали на мотоцикле
В городе Тулун в ДТП пострадали несовершеннолетний мотоциклист и его спутница.
По предварительной информации установлено, что в четверг, 27 июня, в 16 часов 42-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Toyota Passo врезалась в мотоцикл Racer RC30 под управлением 16-летнего юноши.
- В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка были доставлены в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
По данному факту проводится всесторонняя проверка, по результатам которой будет принято правовое решение. В отношении молодого человека составлены административные материалы за управление мототехникой без права управления, в отношении законного представителя - за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.
В Иркутской области в ДТП пострадали два подростка
Происшествия, Фото:
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