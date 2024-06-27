Житель Бурятии изнасиловал и убил бывшую супругу

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Тело он спрятал под крыльцом



В Бурятии перед судом предстанет мужчина, который изнасиловал, а затем убил бывшую супругу.



Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, утром 10 апреля 2024 года мужчина приехал в Хоринск, где после развода проживала его бывшая жена.



Он встретил её возле поликлиники и, угрожая ножом, отвёл в заброшенный дом, где изнасиловал.



- После этого злоумышленник из ревности нанёс женщине множество ударов ножом в шею, голову, грудь и по рукам. От полученных повреждений потерпевшая скончалась, - сообщили в следственном управлении.



Тело убийца спрятал под крыльцом дома. Затем забрал личные вещи женщины, среди которых были и её документы, и сжёг их вместе с ножом.



Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Изнасилование, соединённое с угрозой убийством по отношению к потерпевшей», «Убийство» и «Уничтожение официального документа». Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.



