Тело он спрятал под крыльцом
В Бурятии перед судом предстанет мужчина, который изнасиловал, а затем убил бывшую супругу.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, утром 10 апреля 2024 года мужчина приехал в Хоринск, где после развода проживала его бывшая жена.
Он встретил её возле поликлиники и, угрожая ножом, отвёл в заброшенный дом, где изнасиловал.
- После этого злоумышленник из ревности нанёс женщине множество ударов ножом в шею, голову, грудь и по рукам. От полученных повреждений потерпевшая скончалась, - сообщили в следственном управлении.
Тело убийца спрятал под крыльцом дома. Затем забрал личные вещи женщины, среди которых были и её документы, и сжёг их вместе с ножом.
Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Изнасилование, соединённое с угрозой убийством по отношению к потерпевшей», «Убийство» и «Уничтожение официального документа». Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.
Житель Бурятии изнасиловал и убил бывшую супругу
Происшествия, Фото:
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