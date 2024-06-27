Житель Бурятии перевёл мошенникам полмиллиона рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Пенсионер думал, что переводит средства на «безопасный счёт»



За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 16 случаев обмана жителей мошенниками. Общий ущерб составил около полутора миллионов рублей, сообщили в МВД по Бурятии.



Так, в полицию обратилась 44-летняя улан-удэнка. Она рассказала, что на маркетплейсе перешла по ссылке для получения скидки. Там ввела данные банковской карты и поступившие коды, а после обнаружила, что на её имя оформлен кредит. Деньги в сумме 30 тысяч рублей ушли чужой счёт.



18-летняя жительница Иволгинского района осталась должницей по взятому на неё аферистами займу, пытаясь заработать. В тематической группе в соцсети она обратила внимание на объявление об удалённом заработке, и, заинтересовавшись, написала автору.



После она выполнила ряд действий: переход по полученной ссылке, просмотр видеоинструкции, заполнение анкеты с указанием личных сведений и данных банковской карты – и в результате получила уведомление о подтверждении кредита и поступлении денег, которые тут же были списаны в счёт покупки в интернет-магазине. Ущерб составил 28 тысяч рублей.



Обману по распространённой схеме подвергся и 71-летний житель Северобайкальска. Мужчине позвонил лжесотрудник компании сотовой связи и попросил продиктовать поступивший код - якобы для продления действия сим-карты.



Назвав его, горожанин обнаружил, что личный кабинет на портале госуслуг заблокирован. А затем, увидев сообщение о входе в аккаунт, перезвонил на указанный в нём абонентский номер и после беседы с псевдоработником банка перевел 500 тысяч рублей на «безопасный счёт». В действительности же – отдал их интернет-преступникам.

