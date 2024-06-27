В Бурятии сельчанам угрожают мотоциклисты-лихачи

Местные жители уверены, что их покатушки не доведут до добра



Жителей прибайкальского села Турунтаево одолели юные мотоциклисты. Люди рассказали в группе «Прибайкалье-инфо.24/7», что недавно прямо у них на глазах чуть не сбили ребёнка.



- Ехали сразу трое друг за другом на большой скорости в центре Турунтаево, – отметили сельчане.



Лихачи носятся по центральным улицам села без регистрационных номеров и не соблюдая при этом правила дорожного движения, утверждают прибайкальцы.



- Почему сотрудники ДПС не принимают меры? – возмущаются они. – Эти покатушки до добра не доведут, ведь некоторые мотоциклисты совсем молодые – даже 14-ти лет нет, не говоря уже про права. Если ж так хочется покататься, можно же хотя бы делать это вне населённого пункта?



В ОМВД района заверили, что меры принимают. Только на прошлой неделе поймали 7 таких нарушителей. Их родителей вызвали и в отдел, а самих несовершеннолетних поставил «на негласный учёт».



- При повторном нарушении отправим мотоциклы в Улан-Удэ на штрафстоянку. Всех об этом официально предупредили, – подчеркнули в ведомстве.

