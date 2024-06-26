26 июня

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В Бурятии четверых потерявшихся в лесах нашли мёртвыми

В Бурятии четверых потерявшихся в лесах нашли мёртвыми
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
А всего там заблудились девять человек

С начала года в лесах Бурятии пропало девять человек. Они потерялись в Кяхтинском, Окинском, Заиграевском, Баргузинском, Иволгинском и Тункинском районах, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Четверых в итоге нашли мёртвыми. Всего сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали на поиски пропавших 13 раз.
пропавшие без вести лес спасатели

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