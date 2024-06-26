В Бурятии четверых потерявшихся в лесах нашли мёртвыми

А всего там заблудились девять человек



С начала года в лесах Бурятии пропало девять человек. Они потерялись в Кяхтинском, Окинском, Заиграевском, Баргузинском, Иволгинском и Тункинском районах, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Четверых в итоге нашли мёртвыми. Всего сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали на поиски пропавших 13 раз.

