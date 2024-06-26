В Бурятии из-за грозы обесточило пять сёл

Аварию там будут устранять несколько часов



Сразу несколько сёл в Мухоршибирском районе – Галтай, Калиновка, Бар, Хошун-Узур и Харьястка – остались без электроэнергии. Свет там исчез во время грозы, сообщает «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Как выяснилось, причина аварии – отключение ЛЭП. Последствия уже устраняет бригада РЭС. Электроснабжение в населённых пунктах обещают восстановить до 12:00 26-го июня.