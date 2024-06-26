В Бурятии тушат пять лесных пожаров









При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

Накануне, 25 июня, в Бурятии обнаружили два новых лесных пожара на общей площади 0,6 га. Они возникли в Окинском и Северо-Байкальском районах из-за сухих гроз. Эти очаги локализовали.Также накануне ликвидировали один лесной пожар, возникший ранее в Баунтовском районе.На утро 26 июня ведутся работы по тушению двух локализованных очагов в Окинском и Северо-Байкальском районах, а также ещё трёх пожаров в Муйском, Баргузинском и Баунтовском районах.- На тушении всех пожаров было задействовано 220 сотрудников из числа лесной охраны, Авиалесоохраны и МЧС, а также 21 единица техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 2559,6 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.