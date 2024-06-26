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В Бурятии при столкновении автомобилей погиб человек

В Бурятии при столкновении автомобилей погиб человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В ДТП пострадали ещё двое

Авария произошла вечером 25 июня недалеко от Гусиноозёрска. Там столкнулись два автомобиля – «Нива» и Toyota, сообщает «Селенга-инфо.24/7».

В итоге погиб один человек и пострадали ещё двое. На месте работали экстренные службы.

Подробности ДТП устанавливаются. 

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП было зарегистрировано 23 июня: в Улан-Удэ погиб 31-летний водитель, врезавшийся в дерево.


ДТП.смерть пострадавшие

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