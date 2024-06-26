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Мужчиной, «атаковавшим» автобус с детьми в Бурятии, займётся Бастрыкин

Мужчиной, «атаковавшим» автобус с детьми в Бурятии, займётся Бастрыкин
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Громким инцидентом заинтересовались в следственном комитете России

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку после недавнего инцидента, который произошёл в Бурятии. Соцсети на днях облетело видео с вусмерть пьяным мужчиной, перегородившим дорогу автобусу с детьми. Они ехали на соревнования.

По некоторым данным, дело было в Прибайкальском районе. Возмутитель спокойствия страшно матерился и даже устроил разборки с водителем, причинив ему телесные повреждения.
 
Этой историей уже занялись в СУ СКР по Бурятии. Доклад Бастрыкину по итогам проверки представил руководитель управления Вячеслав Сухоруков.
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