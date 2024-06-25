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В Бурятии целая деревня осталась без связи

В Бурятии целая деревня осталась без связи
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она исчезает при малейшем дожде и ветре
 
В закаменском селе Баянгол жалуются на проблемы с мобильной связью. Местные жители лишились её в воскресенье, 23 июня, но спустя сутки ничего так и не восстановили. Обращения на горячую линию оказались безрезультатными. 

Люди рассказывают, что пользуются услугами определённого сотового оператора – мобильный интернет от других компаний в населённом пункте просто не работает. Сельчане поинтересовались, будут ли как-то решать этот вопрос.

- Малейшей дождь, ветер, отключение света – и всё, деревня остаётся без связи. Уже чуть ли не каждую неделю такая ситуация. А деньги платим немалые, – возмущаются они в группе «Закамна-инфо.24/7».

В Минтрансе РБ на это заявили, что произошёл обрыв оптоволоконной линии связи. «Идут восстановительные работы», – подчеркнули в ведомстве.
сотовая связь жалобы

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