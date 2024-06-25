Пострадавшая спала
58-летняя жительница Ангарска получила отравление угарным газом из-за возгорания стиральной машинки.
Пожар произошёл в трёхэтажном двухподъездном доме в 99 квартале города. Когда пожарные прибыли, дымом была охвачена не только квартира, но и подъезд.
- Звеном газодымозащитной службы из квартиры на втором этаже была спасена женщина, получившая отравление угарным газом. Её передали врачам скорой медицинской помощи. Предположительно, короткое замыкание привело к возгоранию стиральной машины в ванной комнате. Дым постепенно заполнил помещения. Спящая женщина не могла своевременно отреагировать на ситуацию, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В результате пожара стиральная машина повреждена, квартира закопчена по всей площади.
В Ангарске женщина отравилась угарным газом из-за вспыхнувшей стиралки
Происшествия, Фото:
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