В Ангарске женщина отравилась угарным газом из-за вспыхнувшей стиралки

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пострадавшая спала



58-летняя жительница Ангарска получила отравление угарным газом из-за возгорания стиральной машинки.



Пожар произошёл в трёхэтажном двухподъездном доме в 99 квартале города. Когда пожарные прибыли, дымом была охвачена не только квартира, но и подъезд.



- Звеном газодымозащитной службы из квартиры на втором этаже была спасена женщина, получившая отравление угарным газом. Её передали врачам скорой медицинской помощи. Предположительно, короткое замыкание привело к возгоранию стиральной машины в ванной комнате. Дым постепенно заполнил помещения. Спящая женщина не могла своевременно отреагировать на ситуацию, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



В результате пожара стиральная машина повреждена, квартира закопчена по всей площади.

