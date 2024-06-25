В Забайкалье стая собак искусала ребёнка в детском лагере

Мальчик находится в реанимации



В Забайкальском крае на девятилетнего воспитанника детского лагеря напали бродячие собаки. Мальчик находится в реанимации детской краевой клинической больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.



Прокуратура региона сообщает, что происшествие произошло с ребёнком, отдыхавшим в детском лагере возле села Преображенка Читинского района. По предварительной информации, 24 июня, пока шла вечерняя развлекательная программа, мальчик один ушёл в неогороженную часть лагеря в лесу. Там на него и набросились бездомные собаки.



Пропавшего ребёнка искали в течение двух часов. Нашли его с многочисленными рвано-укушенными ранами.



По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверку также проводит прокуратура, которая оценит соответствие оказываемых в детском лагере услуг требованиям безопасности, а также полноту мер по организации отлова безнадзорных животных.

