25 июня

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В Забайкалье стая собак искусала ребёнка в детском лагере

В Забайкалье стая собак искусала ребёнка в детском лагере
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мальчик находится в реанимации

В Забайкальском крае на девятилетнего воспитанника детского лагеря напали бродячие собаки. Мальчик находится в реанимации детской краевой клинической больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав региона.

Прокуратура региона сообщает, что происшествие произошло с ребёнком, отдыхавшим в детском лагере возле села Преображенка Читинского района. По предварительной информации, 24 июня, пока шла вечерняя развлекательная программа, мальчик один ушёл в неогороженную часть лагеря в лесу. Там на него и набросились бездомные собаки.

Пропавшего ребёнка искали в течение двух часов. Нашли его с многочисленными рвано-укушенными ранами.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверку также проводит прокуратура, которая оценит соответствие оказываемых в детском лагере услуг требованиям безопасности, а также полноту мер по организации отлова безнадзорных животных.
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