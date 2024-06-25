В Улан-Удэ злостная алиментщица получили уголовку за телефон

Против жительницы столицы Бурятии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 312 Уголовного кодекса РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту»). Как выяснилось, ранее её по решению суда обязали перечислять средства на содержание четырёхлетнего сына. Однако женщина этого не делала.
Сотрудник УФССП по Бурятии вынес постановление о наложении ареста на смартфон алиментщицы. При этом мобильник оставили улан-удэнке на ответственное хранение и предупредили её об уголовной ответственности за его отчуждение, сокрытие и незаконную передачу.
Нерадивая мать из личной заинтересованности подарила телефон своей знакомой. Это выяснил судебный пристав-исполнитель во время очередного рейда. В итоге она получила «уголовку».
- В суде вина женщины была полностью доказана. Ей назначили наказание в виде обязательных работ, – пояснил заместитель главного судебного пристава РБ Алексей Бардонов.
Решение суда уже вступило в законную силу. Теперь нерадивой родительнице придётся 80 часов потрудиться на благо общества.
Нерадивая мать из личной заинтересованности подарила телефон своей знакомой. Это выяснил судебный пристав-исполнитель во время очередного рейда. В итоге она получила «уголовку».
- В суде вина женщины была полностью доказана. Ей назначили наказание в виде обязательных работ, – пояснил заместитель главного судебного пристава РБ Алексей Бардонов.
Решение суда уже вступило в законную силу. Теперь нерадивой родительнице придётся 80 часов потрудиться на благо общества.