В Улан-Удэ злостная алиментщица получили уголовку за телефон

Сотрудник УФССП по Бурятии вынес постановление о наложении ареста на смартфон алиментщицы. При этом мобильник оставили улан-удэнке на ответственное хранение и предупредили её об уголовной ответственности за его отчуждение, сокрытие и незаконную передачу.



Нерадивая мать из личной заинтересованности подарила телефон своей знакомой. Это выяснил судебный пристав-исполнитель во время очередного рейда. В итоге она получила «уголовку».



- В суде вина женщины была полностью доказана. Ей назначили наказание в виде обязательных работ, – пояснил заместитель главного судебного пристава РБ Алексей Бардонов.



Решение суда уже вступило в законную силу. Теперь нерадивой родительнице придётся 80 часов потрудиться на благо общества.





Против жительницы столицы Бурятии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 312 Уголовного кодекса РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту»). Как выяснилось, ранее её по решению суда обязали перечислять средства на содержание четырёхлетнего сына. Однако женщина этого не делала.