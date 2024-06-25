Его не будет до 17:00, а по некоторым адресам – до 20:00
25 июня в Улан-Удэ запланировано отключение электроэнергии в связи с производством работ при выводе в ремонт ЛЭП и оборудования.
Как сообщает администрация Октябрьского района, с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам: ул. Мостовая, 2-34; ул. Городская, 1-28;, ул. Производственная, 1-36; Производственный пер., 1-9; ул. Гражданская, 1-24; ул. Подкаменская, 13-15; ул. Проточная, 2-74, 4б, 6а, 24а; ул. Проточная, 1а (банкетный зал «Альбаторос»); ул. Проточная, 1 (гостиница «СССР»); ул. Мостовая, 4 (цех полуфабрикатов); ИП Хомяков В.И. по ул. Гражданская, 19.
С 8:00 до 20:00 электричества не будет по адресам: ул. Таёжный посёлок, 1-56; ул. Таёжная, 2-38; ул. Агатовая, 1-5; ДНТ «Таёжный», ул. Аквамариновая, 12; ул. Родонитовая, 21; ул. Малахитовая, 11-56; ул. Яхонтовая, 6; ул. Ангарская, 13-20; ул. Сапфировая, 33-52; ул. Алмазная, 6-29; ул. Ононская, 31а; ул. Родонитовая, 21; ул. Молодёжная, 1-43; ул. Патриотов, 1-46; ул. Лесная, 1-76; ул. Лесная, 11а («Светлый», центр реабилитации для детей с ограниченными возможностями), ДНТ «Горный», ПАО «МТС».
В Октябрьском районе Улан-Удэ отключили свет
Происшествия, Фото:
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