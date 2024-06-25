В Бурятии накажут хозяина кусачего алабая

Всё произошло ещё 6 июня на улице Заозёрная в Гусиноозёрске. Четырёх человек искусал алабай. Одному даже потребовалась операция, а троим оказали медицинскую помощь и отправили их домой.
Как сообщили тогда в МВД по Бурятии, агрессивного пса пришлось застрелить. Прибывшие на место сотрудники полиции применили табельное оружие и застрелили животное.
Владельца четвероногого установили, но до недавнего времени его местонахождение было неизвестно. А накануне в группе «Селенга-инфо.24/7» рассказали, что на него составили протокол по статье 47.1 республиканского закона об административных нарушениях («Выгул домашних животных вне установленных мест»), который уже передали на рассмотрение административной комиссии.
Кроме того, мужчине придётся ответить по статье 8.52 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства в области обращения с животными, повлёкшее причинение вреда здоровью»). Управление ветеринарии привлечёт гусиноозёрчанина к ответственности после того, как получит соответствующие материалы из ОМВД.
На следующий день, 7 июня, вскрылись кое-какие новые подробности нападения. Как выяснилось, местный житель утром направлялся на работу и увидел, что тот самый алабай набросился на 82-летнюю пенсионерку. Прохожий смог отогнать собаку, но сам тоже пострадал от её зубов.