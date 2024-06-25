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В Бурятии автомобиль с лопнувшим колесом слетел с федеральной трассы

В Бурятии автомобиль с лопнувшим колесом слетел с федеральной трассы
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
В ДТП пострадал 43-летний водитель

Авария произошла днём 24 июня в Мухоршибирском районе, в окрестностях села Никольск. Как рассказали в МВД по Бурятии, 43-летний водитель Toyota Hiace следовал по федеральной трассе Р-258 «Байкал». Он ехал из Улан-Удэ в сторону Читы.

 
Около 13:35 автомобиль слетел с дороги и опрокинулся. Водителя доставили в медучреждение.

Предварительная причина ДТП – лопнувшее колесо. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте на федеральной трассе в Тарбагатайском районе у микроавтобуса «Хёндай Грейс» оторвалось заднее левое колесо. Он выехал на полосу встречного движения, где это запрещено, и врезался в фуру. В том ДТП пострадали два человека. 
ДТП пострадавшие больница

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