Они были вместе с матерью
В городе Нерчинск на реке Нерча утонули брат с сестрой 8 и 11 лет.
По предварительной информации, дети вместе с матерью переходили через реку и в какой-то момент пропали из вида, сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июня недалеко от села Нижней Цасучей Ононского района на реке Онон утонул 11-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
В Забайкалье брат с сестрой утонули, переходя через реку
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В ДТП пострадал 43-летний водитель
От зубов пса пострадали сразу четыре человека
Они были вместе с матерью
Местные жители заявили, что о нём нигде не предупредили
Он оформил кредиты и занял деньги у брата
Однако он решил обжаловать это решение
Ребёнок находится в больнице
Мужчина стащил у собутыльника мобильник с деньгами
Тело молодого человека нашли в полукилометре ниже по течению
Ему придётся раскошелиться на сто тысяч рублей
Юношу госпитализировали
Ожидается, что циклон из Монголии принесёт дожди в западные и южные районы края
У него не было водительских прав
За неделю их стало больше на полтора десятка
Спасатели преодолели 230 километров до пострадавшей