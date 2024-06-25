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В Забайкалье брат с сестрой утонули, переходя через реку

В Забайкалье брат с сестрой утонули, переходя через реку
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Они были вместе с матерью

В городе Нерчинск на реке Нерча утонули брат с сестрой 8 и 11 лет.

По предварительной информации, дети вместе с матерью переходили через реку и в какой-то момент пропали из вида, сообщили в ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июня недалеко от села Нижней Цасучей Ононского района на реке Онон утонул 11-летний мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».


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