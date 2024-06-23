В Бурятии пропавшего мужчину нашли мёртвым

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Он бесследно исчез месяц назад



В Бичурском районе обнаружили погибшим 50-летнего жителя села Малый Куналей. Он пропал месяц назад – о местонахождении мужчины ничего не было известно с 23 мая.



О гибели сельчанина сообщили представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии. Волонтёры принесли соболезнования его родным и близким.

