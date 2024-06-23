Он бесследно исчез месяц назад
В Бичурском районе обнаружили погибшим 50-летнего жителя села Малый Куналей. Он пропал месяц назад – о местонахождении мужчины ничего не было известно с 23 мая.
О гибели сельчанина сообщили представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии. Волонтёры принесли соболезнования его родным и близким.
В Бурятии пропавшего мужчину нашли мёртвым
Происшествия, Фото:
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