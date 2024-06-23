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В Бурятии пропавшего мужчину нашли мёртвым

В Бурятии пропавшего мужчину нашли мёртвым
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Он бесследно исчез месяц назад

В Бичурском районе обнаружили погибшим 50-летнего жителя села Малый Куналей. Он пропал месяц назад – о местонахождении мужчины ничего не было известно с 23 мая.

О гибели сельчанина сообщили представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии. Волонтёры принесли соболезнования его родным и близким. 
смерть пропавшие без вести

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