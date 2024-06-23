В Бурятии 28-летняя девушка скончалась от огнестрела

Её привезли со страшной травмой в больницу



Всё произошло в селе Баргузин. В центральную районную больницу привезли 28-летнюю местную жительницу с огнестрельным ранением груди.



Её поместили в реанимацию. Как сообщили в группе «Баргузин-инфо 24/7», оружие, из которого был сделан выстрел, официально зарегистрировано и хранилось в сейфе. К вечеру 23 июня стало известно, что девушка скончалась от полученного ранения.



