Её привезли со страшной травмой в больницу
Всё произошло в селе Баргузин. В центральную районную больницу привезли 28-летнюю местную жительницу с огнестрельным ранением груди.
Её поместили в реанимацию. Как сообщили в группе «Баргузин-инфо 24/7», оружие, из которого был сделан выстрел, официально зарегистрировано и хранилось в сейфе. К вечеру 23 июня стало известно, что девушка скончалась от полученного ранения.
В Бурятии 28-летняя девушка скончалась от огнестрела
Происшествия, Фото:
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