В районе Бурятии в огне погиб человек

Происшествия, Фото: МЧС по Бурятии

Тело мужчины обнаружили при тушении пожара



В воскресенье, 23 июня, в пригородном Иволгинском районе произошло сразу два возгорания. Утром в селе Поселье вспыхнул частный дом. Из него успели вынести газовый баллон.



Пламя охватило площадь в 45 квадратных метров. При пожаре пострадала женщина – её увезли в больницу с ожогами. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.



Ещё один дом загорелся днём в селе Гурульба. Огонь перекинулся на пристрой и гараж. При тушении обнаружили тело мужчины.



На месте работали следственно-оперативная группа и дознаватель. Обстоятельства и причина трагедии устанавливаются. В обоих случаях к тушению привлекли сотрудников республиканского управления МЧС и 6-го Иволгинского района ГПС Бурятии.



