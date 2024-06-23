Тело мужчины обнаружили при тушении пожара
В воскресенье, 23 июня, в пригородном Иволгинском районе произошло сразу два возгорания. Утром в селе Поселье вспыхнул частный дом. Из него успели вынести газовый баллон.
Пламя охватило площадь в 45 квадратных метров. При пожаре пострадала женщина – её увезли в больницу с ожогами. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём.
Ещё один дом загорелся днём в селе Гурульба. Огонь перекинулся на пристрой и гараж. При тушении обнаружили тело мужчины.
На месте работали следственно-оперативная группа и дознаватель. Обстоятельства и причина трагедии устанавливаются. В обоих случаях к тушению привлекли сотрудников республиканского управления МЧС и 6-го Иволгинского района ГПС Бурятии.
В районе Бурятии в огне погиб человек
Происшествия, Фото:
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