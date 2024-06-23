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Из горящей квартиры в Улан-Удэ спасли ребёнка

Из горящей квартиры в Улан-Удэ спасли ребёнка
Происшествия,  Фото:МЧС по Бурятии
Причина пожара пока неизвестна

Днём 23 июня в столице Бурятии произошёл пожар. Он разбушевался в квартире одного из домов на улице Забайкальская.

На месте работали сотрудники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Из охваченного огнём жилого помещения спасли двух человек, в том числе – ребёнка.

Открытое горение на площади в 15 квадратных метров вскоре удалось ликвидировать. Пострадавших нет, сообщили в республиканском управлении МЧС. Причину пожара там не уточнили

пожар МЧС

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