Из горящей квартиры в Улан-Удэ спасли ребёнка

Происшествия, Фото: МЧС по Бурятии

Причина пожара пока неизвестна



Днём 23 июня в столице Бурятии произошёл пожар. Он разбушевался в квартире одного из домов на улице Забайкальская.



На месте работали сотрудники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Из охваченного огнём жилого помещения спасли двух человек, в том числе – ребёнка.



Открытое горение на площади в 15 квадратных метров вскоре удалось ликвидировать. Пострадавших нет, сообщили в республиканском управлении МЧС. Причину пожара там не уточнили



