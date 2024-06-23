Два прибрежных села в Бурятии остались без света



В воскресенье, 23 июня, два села в Прибайкальском районе – Горячинск и Еловка – остались без света. В первом причиной отключения стала неисправность на питающей подстанции, пишет «Прибайкалье-инфо.24/7».



С аварией в Горячинске разбирается бригада из четырёх человек. В Еловке из-за обрыва провода электроэнергии лишились 320 местных жителей. Для устранения последствий привлекли двух специалистов и одну единицу техники.