Два прибрежных села в Бурятии остались без света

В одном из них электроэнергии разом лишились более 300 человек
В воскресенье, 23 июня, два села в Прибайкальском районе – Горячинск и Еловка – остались без света. В первом причиной отключения стала неисправность на питающей подстанции, пишет «Прибайкалье-инфо.24/7».
С аварией в Горячинске разбирается бригада из четырёх человек. В Еловке из-за обрыва провода электроэнергии лишились 320 местных жителей. Для устранения последствий привлекли двух специалистов и одну единицу техники.
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