Вусмерть пьяный житель Бурятии обчистил на Сахалине незнакомку и потерял память



Этот инцидент произошёл в Южно-Сахалинске ещё 17 июня. В полицию с заявлением о краже обратилась 45-летняя жительница Углегорска. Как выяснилось, в тот день она покупала в кассе в одном из административных зданий билеты до дома.



Женщина ненадолго оставили без присмотра дорожную сумку, а когда вернулась, её уже не было. Внутри лежали в основном детские вещи.



Ущерб составил 15 тысяч рублей. Злоумышленника – а им оказался 61-летний житель Бурятии, приехавший на Сахалин – вычислили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В момент преступления ранее судимый мужчина был очень пьян и потом даже не смог вспомнить, куда дел похищенные вещи.



Против крадуна возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Его задержали, сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

