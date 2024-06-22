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На Байкале в Бурятии затонул катер

На Байкале в Бурятии затонул катер
Происшествия,  Фото:"Прибайкалье-инфо.24/7"
Инцидент произошёл в Гремячинске

Катер затонул на Байкале. Инцидент произошёл в 20 метрах от берега в селе Гремячинск Прибайкальского района Бурятии.

- Катер затонул при спуске на воду. Спускал на воду лично владелец, - сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».

Глубина в этом месте – порядка пяти метров. Судно уже извлекли из воды.

Пострадавших нет. 
Байкал катер

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