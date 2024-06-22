На Байкале в Бурятии затонул катер

Инцидент произошёл в Гремячинске



Катер затонул на Байкале. Инцидент произошёл в 20 метрах от берега в селе Гремячинск Прибайкальского района Бурятии.



- Катер затонул при спуске на воду. Спускал на воду лично владелец, - сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».



Глубина в этом месте – порядка пяти метров. Судно уже извлекли из воды.



Пострадавших нет.

