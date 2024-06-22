Жительница Монголии пыталась вывезти из Бурятии 2,5 тысячи патронов

Виновной назначили крупный штраф



Жительницу Монголии оштрафовали в Бурятии за попытку тайком вывезти из России большую партию патронов.



Женщина решила подзаработать – купить в России патроны и продать их охотникам в Монголии подороже. Не имея соответствующего разрешения на приобретение боеприпасов, она наняла для этого знакомого россиянина. Всего он купил и отдал заказчице 2500 патронов.



Перед заездом на пограничный пункт пропуска она спрятала патроны в заднем сиденье автомобиля и в корпусе аудиопроигрывателя. Однако таможенники быстро нашли тайники.



На суде жительница Монголии вину в незаконном приобретении, хранении и перевозке боеприпасов, а также их контрабанде признала полностью, раскаялась в содеянном. Суд также учёл её положительные характеристики, состояние здоровья, наличие на иждивении двух малолетних детей, а также ребёнка-студента.



Виновной назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. При этом суд учёл, что подсудимая в период расследования дела почти два месяца находилась под стражей, и смягчил наказание в виде штрафа до 150 тысяч рублей.



Как сообщили в суде, приговор вступил в законную силу.



