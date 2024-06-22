Забайкалец чуть не погиб из-за разделочной доски





Мужчину спасли прибывшие пожарные. Они на носилках вынесли его из квартиры и передали медикам для дальнейшей госпитализации.















Житель Забайкальского края чуть не погиб из-за оставленной на плите разделочной доски. Об этом случае рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Установлено, что житель многоквартирного дома, будучи пьяным, оставил на включенной электрической плитке разделочную доску. Площадь пожара составила всего 0,2 квадратных метра, однако дыма от него хватило, чтобы мужчина получил отравление угарным газом.