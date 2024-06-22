В Бурятии мужчина украл 90 тысяч у своей девушки

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Сам он при этом жил за её счёт



Бичурский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обокравшего свою возлюбленную.



Сам вор родом из Забайкальского края. Начав встречаться с девушкой, он переехал жить к ней. Несколько месяцев мужчина не работал, жил полностью за счёт подруги, но в итоге решил вернуться на малую родину.



Так как своих денег у него не было, он решил украсть деньги возлюбленной, которые она откладывала с детских пособий для ремонта дома. Выбрав момент, когда потерпевшая ушла на работу, мужчина украл из шкафа 90 тысяч рублей.



После чего забайкалец уехал к себе домой.



- Подсудимому назначено 10 месяцев лишения свободы, которые в порядке ч.2 ст. 53.1 УК РФ заменены на 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Бичурском районном суде.



Во время рассмотрения дела вор вернул часть денег. Что касается оставшейся суммы, то суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба, причинённого преступлением.



