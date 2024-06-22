22 июня

21 июня

Популярное

В Бурятии мужчина украл 90 тысяч у своей девушки

В Бурятии мужчина украл 90 тысяч у своей девушки
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Сам он при этом жил за её счёт

Бичурский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обокравшего свою возлюбленную.

Сам вор родом из Забайкальского края. Начав встречаться с девушкой, он переехал жить к ней. Несколько месяцев мужчина не работал, жил полностью за счёт подруги, но в итоге решил вернуться на малую родину.

Так как своих денег у него не было, он решил украсть деньги возлюбленной, которые она откладывала с детских пособий для ремонта дома. Выбрав момент, когда потерпевшая ушла на работу, мужчина украл из шкафа 90 тысяч рублей.

После чего забайкалец уехал к себе домой.

- Подсудимому назначено 10 месяцев лишения свободы, которые в порядке ч.2 ст. 53.1 УК РФ заменены на 10 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Бичурском районном суде.

Во время рассмотрения дела вор вернул часть денег. Что касается оставшейся суммы, то суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении ущерба, причинённого преступлением.

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии перевёл мошенникам 5 миллионов рублей
Житель Бурятии перевёл мошенникам 5 миллионов рублей
Происшествия, 22.06.2024
Он поверил письму из «министерства финансов»
Жителя Бурятии насмерть придавило деревом во время рубки леса
Жителя Бурятии насмерть придавило деревом во время рубки леса
Происшествия, 21.06.2024
Происшествие случилось в лесу возле Оронгоя
Жители Иркутской области за день перевели мошенникам больше 20 млн
Жители Иркутской области за день перевели мошенникам больше 20 млн
Происшествия, 21.06.2024
Из них 13 млн рублей – ненастоящим операторам связи, банкирам и силовикам
В Бурятии пассажир ограбил таксиста
В Бурятии пассажир ограбил таксиста
Происшествия, 21.06.2024
Ранее осуждённый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные деяния
Иностранец присвоил кошелёк 78-летней улан-удэнки
Иностранец присвоил кошелёк 78-летней улан-удэнки
Происшествия, 21.06.2024
Пенсионерка забыла кошелёк с деньгами на прикассовой полочке в аптеке
В Бурятии сельчанин поплатится за незаконную рубку
В Бурятии сельчанин поплатится за незаконную рубку
Происшествия, 21.06.2024
Он напилил деревья на 600 с лишним тысяч
Улан-удэнку обманул «военный из Техаса»
Улан-удэнку обманул «военный из Техаса»
Происшествия, 21.06.2024
Он решил осчастливить её подарком

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^