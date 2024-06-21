В Бурятии на ходу «разулась» иномарка с людьми

Пассажир авто попала в больницу
ДТП произошло утром 20 июня в Хоринском районе – в 96 километрах от села Санномыск. Там опрокинулся автомобиль Toyota Cresta, сообщает «Хоринск-инфо.24/7».
По предварительной информации, у иномарки разбортировалось переднее колесо. Водитель не пострадал, а вот 54-летней пассажирке машины понадобилась медицинская помощь. Её увезли в центральную районную больницу.
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Происшествия, Фото:
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