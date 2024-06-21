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В Бурятии рассказали о состоянии ребёнка, получившего страшные ожоги из-за бензина

В Бурятии рассказали о состоянии ребёнка, получившего страшные ожоги из-за бензина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он находится в реанимации

Несовершеннолетний житель Северо-Байкальского района, который пострадал от воспламенившегося бензина при ремонте мотоцикла, находится в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ. Как сообщает «Северобайкалье-инфо.24/7» со ссылкой на ДРКБ, его поместили в отделение анестезиологии и реанимации.

- Состояние тяжёлое. Проводится интенсивная терапия, – рассказали в районной группе.

Этим инцидентом уже заинтересовались в полиции. Там проводят проверку.

Всё произошло в минувший вторник, 18 июня. При ремонте транспортного средства разлился бензин и ребёнок получил термические ожоги тела (40%) и дыхательных путей, заявили ранее в территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК).

Пострадавшего доставили в центральную районную больницу, оказали ему экстренную медицинскую помощь и провели противошоковую терапию, а когда состояние стабилизировалось, решили перевезти юного пациента в медучреждение в Улан-Удэ. На следующий день, 19 июня, авиамедицинская бригада ТЦМК на воздушном судне эвакуировала несовершеннолетнего в столицу республики для дальнейшего лечения.
ожоги пострадавшие дети ДРКБ

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