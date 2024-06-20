Потерпевшего удалось спасти
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего ранее судимого жителя, обвиняемого в покушении на убийство.
Мужчина живёт в селе Кудара-Сомон Кяхтинского района. По данным следствия, 24 апреля 2024 года в течение дня он употреблял спиртные напитки, а вечером в состоянии алкогольного опьянения взял нож и направился к соседу. В его доме встретил малознакомого односельчанина, затеял с ним ссору и нанёс три удара ножом в спину. К счастью, он не смог довести свой умысел до конца – ему помешали супруга и хозяин дома.
Потерпевшего госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Бурятии.
Нож в спину получил житель Бурятии от односельчанина
Происшествия, Фото:
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