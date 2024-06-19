Стоимость украденного составила 46 тысяч рублей
У восьмиклассника из Улан-Удэ украли ноутбук и наушники. Кража произошла в вагоне скорого поезда.
Установлено, что в марте 2024 года учащийся гимназии путешествовал на поезде. По прибытию на станцию назначения – в Улан-Удэ, подросток по собственной неосторожности оставил в вагоне ноутбук и наушники общей стоимостью 46 тысяч рублей.
Транспортные полицейские раскрыли кражу. Воровкой оказалась проводник вагона, где следовал подросток.
- Женщина незаконно присвоила себе имущество, оставленное в вагоне, мер по возврату ноутбука и наушников законному владельцу не предприняла. В ходе обыска по месту жительства злоумышленницы в городе Зима похищенные предметы были изъяты, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Возбуждено уголовное дело.
Проводница поезда присвоила ноутбук школьника из Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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