Проводница поезда присвоила ноутбук школьника из Улан-Удэ

Стоимость украденного составила 46 тысяч рублей



У восьмиклассника из Улан-Удэ украли ноутбук и наушники. Кража произошла в вагоне скорого поезда.



Установлено, что в марте 2024 года учащийся гимназии путешествовал на поезде. По прибытию на станцию назначения – в Улан-Удэ, подросток по собственной неосторожности оставил в вагоне ноутбук и наушники общей стоимостью 46 тысяч рублей.



Транспортные полицейские раскрыли кражу. Воровкой оказалась проводник вагона, где следовал подросток.



- Женщина незаконно присвоила себе имущество, оставленное в вагоне, мер по возврату ноутбука и наушников законному владельцу не предприняла. В ходе обыска по месту жительства злоумышленницы в городе Зима похищенные предметы были изъяты, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Возбуждено уголовное дело.



