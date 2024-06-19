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Проводница поезда присвоила ноутбук школьника из Улан-Удэ

Проводница поезда присвоила ноутбук школьника из Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Стоимость украденного составила 46 тысяч рублей

У восьмиклассника из Улан-Удэ украли ноутбук и наушники. Кража произошла в вагоне скорого поезда.

Установлено, что в марте 2024 года учащийся гимназии путешествовал на поезде. По прибытию на станцию назначения – в Улан-Удэ, подросток по собственной неосторожности оставил в вагоне ноутбук и наушники общей стоимостью 46 тысяч рублей.

Транспортные полицейские раскрыли кражу. Воровкой оказалась проводник вагона, где следовал подросток.

- Женщина незаконно присвоила себе имущество, оставленное в вагоне, мер по возврату ноутбука и наушников законному владельцу не предприняла. В ходе обыска по месту жительства злоумышленницы в городе Зима похищенные предметы были изъяты, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело.

кража поезд

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