Они подделали главного санврача республики в Telegram
Неизвестные создали в популярном мессенджере Telegram фейковый аккаунт руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Сергея Ханхареева. Об этом предупредили в надзорном ведомстве.
Там пояснили, что фейк сделали для использования в мошеннических схемах и попросили жителей РБ не реагировать на подозрительные сообщения и звонки якобы от имени главного санитарного врача Бурятии. Об аферистах призывают сообщать в само управление по телефону: 8 (3012) 41-25-74 или в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
В Бурятии мошенники прикидываются Сергеем Ханхареевым
Происшествия, Фото:
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