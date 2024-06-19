В Бурятии мошенники прикидываются Сергеем Ханхареевым

Они подделали главного санврача республики в Telegram



Неизвестные создали в популярном мессенджере Telegram фейковый аккаунт руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Сергея Ханхареева. Об этом предупредили в надзорном ведомстве.



Там пояснили, что фейк сделали для использования в мошеннических схемах и попросили жителей РБ не реагировать на подозрительные сообщения и звонки якобы от имени главного санитарного врача Бурятии. Об аферистах призывают сообщать в само управление по телефону: 8 (3012) 41-25-74 или в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.