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В Бурятии мошенники прикидываются Сергеем Ханхареевым

В Бурятии мошенники прикидываются Сергеем Ханхареевым
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они подделали главного санврача республики в Telegram

Неизвестные создали в популярном мессенджере Telegram фейковый аккаунт руководителя республиканского управления Роспотребнадзора Сергея Ханхареева. Об этом предупредили в надзорном ведомстве.

Там пояснили, что фейк сделали для использования в мошеннических схемах и попросили жителей РБ не реагировать на подозрительные сообщения и звонки якобы от имени главного санитарного врача Бурятии. Об аферистах призывают сообщать в само управление по телефону: 8 (3012) 41-25-74 или в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.
мошенничество фейк Роспотребнадзор

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