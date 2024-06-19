19 июня

18 июня

Популярное

Житель Бурятии в надежде обогатиться лишился 1,2 млн рублей

Житель Бурятии в надежде обогатиться лишился 1,2 млн рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина знал о схемах обмана, но решил рискнуть

Очередной случай, когда житель Бурятии лишился денег в надежде обогатиться на фондовой бирже, зарегистрирован в Джидинском районе. 60-летний местный житель, идя на поводу у мошенников, потерял 1,2 миллиона рублей личных сбережений, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

30 мая ему позвонила и предложила прибыльный заработок незнакомка. Мужчина скачал якобы необходимые для дальнейшей работы приложения: видеосвязи – для общения и специальныйсервиса – для отслеживания вложенных денег и игры на бирже.

В течение почти полутора недель мужчина переводил средства из собственных накоплений на указываемые «консультантами» счета. Суммы составляли от 10 тысяч до почти 500 тысяч рублей, «доход» от сделок рос, но спустя время личный кабинет в приложении оказался заблокированным.

Сельчанин связался с «менеджером» и, следуя его рекомендациям, попытался вывести якобы заработанные деньги. Однако попытки эти успехом не увенчались, и мужчина, заподозрив мошенничество, обратился в полицию.

Следствием возбуждено уголовное дело о мошенничестве, все обстоятельства устанавливаются.

- В профилактических мероприятиях полиции потерпевший участвовал, был проинформирован об обманных схемах аферистов, но, по его словам, всё же рискнул заработать, - отметили в министерстве внутренних дел.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Проводница поезда присвоила ноутбук школьника из Улан-Удэ
Проводница поезда присвоила ноутбук школьника из Улан-Удэ
Происшествия, 19.06.2024
Стоимость украденного составила 46 тысяч рублей
В Бурятии мошенники прикидываются Сергеем Ханхареевым
В Бурятии мошенники прикидываются Сергеем Ханхареевым
Происшествия, 19.06.2024
Они подделали главного санврача республики в Telegram
Житель Бурятии в надежде обогатиться лишился 1,2 млн рублей
Житель Бурятии в надежде обогатиться лишился 1,2 млн рублей
Происшествия, 19.06.2024
Мужчина знал о схемах обмана, но решил рискнуть
Посетителей «Абсолюта» в центре Улан-Удэ эвакуировали
Посетителей «Абсолюта» в центре Улан-Удэ эвакуировали
Происшествия, 19.06.2024
Инцидент произошёл на улице Профсоюзная
В Бурятии не могут опознать мертвеца, найденного в подвале
В Бурятии не могут опознать мертвеца, найденного в подвале
Происшествия, 19.06.2024
Его останки обнаружили там ещё полгода назад
На Байкале в Бурятии распоясались браконьеры
На Байкале в Бурятии распоясались браконьеры
Происшествия, 19.06.2024
У них изъяли четыре с половиной километра кустарных сетей 
В Иркутской области мужчины с карабином заявили инспекторам, что «ищут коней»
В Иркутской области мужчины с карабином заявили инспекторам, что «ищут коней»
Происшествия, 19.06.2024
Мужчины якобы искали коней, но всю ночь не двигались с места
В Улан-Удэ грузовик насмерть сбил мужчину
В Улан-Удэ грузовик насмерть сбил мужчину
Происшествия, 19.06.2024
Трагическое происшествие произошло на улице Корабельная
В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия, 19.06.2024
Леса патрулируют ежедневно
В Бурятии напугавший людей медведь убежал в лес
В Бурятии напугавший людей медведь убежал в лес
Происшествия, 19.06.2024
Бурого хищника решили застрелить, если он появится снова
В Бурятии оштрафовали сельчанина, бросавшегося на полицейских
В Бурятии оштрафовали сельчанина, бросавшегося на полицейских
Происшествия, 19.06.2024
Мужчина обматерил их и даже попытался пнуть одного правоохранителя 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^