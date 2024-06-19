Житель Бурятии в надежде обогатиться лишился 1,2 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина знал о схемах обмана, но решил рискнуть



Очередной случай, когда житель Бурятии лишился денег в надежде обогатиться на фондовой бирже, зарегистрирован в Джидинском районе. 60-летний местный житель, идя на поводу у мошенников, потерял 1,2 миллиона рублей личных сбережений, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



30 мая ему позвонила и предложила прибыльный заработок незнакомка. Мужчина скачал якобы необходимые для дальнейшей работы приложения: видеосвязи – для общения и специальныйсервиса – для отслеживания вложенных денег и игры на бирже.



В течение почти полутора недель мужчина переводил средства из собственных накоплений на указываемые «консультантами» счета. Суммы составляли от 10 тысяч до почти 500 тысяч рублей, «доход» от сделок рос, но спустя время личный кабинет в приложении оказался заблокированным.



Сельчанин связался с «менеджером» и, следуя его рекомендациям, попытался вывести якобы заработанные деньги. Однако попытки эти успехом не увенчались, и мужчина, заподозрив мошенничество, обратился в полицию.



Следствием возбуждено уголовное дело о мошенничестве, все обстоятельства устанавливаются.



- В профилактических мероприятиях полиции потерпевший участвовал, был проинформирован об обманных схемах аферистов, но, по его словам, всё же рискнул заработать, - отметили в министерстве внутренних дел.



