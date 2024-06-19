Инцидент произошёл на улице Профсоюзная
Сегодня днём эвакуировали посетителей и персонал супермаркета «Абсолют», что находится на улице Профсоюзная в Улан-Удэ.
Как сообщили очевидцы, на место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Как выяснил «Байкал-Daily», причиной переполоха стала подозрительная сумка. Впрочем, в ходе осмотра никаких опасных предметов в ней не обнаружили, и магазин вскоре вернулся к работе.
Забывчивый хозяин сумки устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 мая оцепляли территорию на Театральной площади, причиной стал бесхозный чемодан. Его также обследовали взрывотехники, обнаружив внутри только личные вещи.
Посетителей «Абсолюта» в центре Улан-Удэ эвакуировали
Происшествия, Фото:
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