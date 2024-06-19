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Посетителей «Абсолюта» в центре Улан-Удэ эвакуировали

Посетителей «Абсолюта» в центре Улан-Удэ эвакуировали
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл на улице Профсоюзная

Сегодня днём эвакуировали посетителей и персонал супермаркета «Абсолют», что находится на улице Профсоюзная в Улан-Удэ.

Как сообщили очевидцы, на место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Как выяснил «Байкал-Daily», причиной переполоха стала подозрительная сумка. Впрочем, в ходе осмотра никаких опасных предметов в ней не обнаружили, и магазин вскоре вернулся к работе.

Забывчивый хозяин сумки устанавливается.

Как сообщал «Байкал-Dailу», 14 мая оцепляли территорию на Театральной площади, причиной стал бесхозный чемодан. Его также обследовали взрывотехники, обнаружив внутри только личные вещи.


эвакуация

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