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Врачи скорой из Улан-Удэ спасли подростков, которым стало плохо в самолёте

Врачи скорой из Улан-Удэ спасли подростков, которым стало плохо в самолёте
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Одна девушка успела потерять сознание

Недавно сотрудники Улан-Удэнской станции скорой медицинской помощи ездили в Санкт-Петербург – на 23-й всероссийский научно-практический конгресс с международным участием. Путешествие в северную столицу оказалось неспокойным. Ещё при посадке на рейс одной из пассажирок 16-ти лет стало плохо.

- Она начала терять сознание и рухнула бы на пол, не подхвати её врач скорой, оказавшийся рядом, – рассказали сотрудники ССМП. 

Медик не растерялся и оказал ребёнку своевременную первую помощь. А уже на обратном пути в столицу Бурятии самочувствие ухудшилось у 15-летней девочки. Та даже упала в обморок.
 
- Сотрудник скорой без лишних эмоций оказал первую помощь и смог стабилизировать состояние подростка. Вовремя подключилась и команда бортпроводников. Вместе они сработали очень оперативно. Девушка пришла в сознание, – говорится в публикации. – Полёт завершился в штатном режиме и борт вместе с врачом и «пациентом» успешно приземлился в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе врач из республиканской клинической больницы имени Семашко, реаниматолог Анатолий Павлов, возвращавшийся со съёмок телепрограммы в Москве, спас в самолёте человека, который потерял сознание
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