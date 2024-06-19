Врачи скорой из Улан-Удэ спасли подростков, которым стало плохо в самолёте



Недавно сотрудники Улан-Удэнской станции скорой медицинской помощи ездили в Санкт-Петербург – на 23-й всероссийский научно-практический конгресс с международным участием. Путешествие в северную столицу оказалось неспокойным. Ещё при посадке на рейс одной из пассажирок 16-ти лет стало плохо.



- Она начала терять сознание и рухнула бы на пол, не подхвати её врач скорой, оказавшийся рядом, – рассказали сотрудники ССМП.



Медик не растерялся и оказал ребёнку своевременную первую помощь. А уже на обратном пути в столицу Бурятии самочувствие ухудшилось у 15-летней девочки. Та даже упала в обморок.