Его останки обнаружили там ещё полгода назад
В Закаменске устанавливают личность человека, чьи останки нашли полгода назад, в ноябре, в подвале на улице Ленина. На вид мужчине – 25-40 лет, сообщает «Закамна-инфо.24/7».
Местных жителей, у которых в период с 2000-го по 2020-ый год пропали и не нашлись родственники, просят откликнуться и сообщить об этом в ОМВД или следственный отдел. Там ждут и другую значимую информацию, которая может поспособствовать раскрытию преступления.
В Бурятии не могут опознать мертвеца, найденного в подвале
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Одна девушка успела потерять сознание
Инцидент произошёл на улице Профсоюзная
Его останки обнаружили там ещё полгода назад
У них изъяли четыре с половиной километра кустарных сетей
Мужчины якобы искали коней, но всю ночь не двигались с места
Огонь удалось быстро потушить
Пострадала пассажирка
Парня убили утром на остановке общественного транспорта
Трагическое происшествие произошло на улице Корабельная
Леса патрулируют ежедневно
Бурого хищника решили застрелить, если он появится снова
Мужчина обматерил их и даже попытался пнуть одного правоохранителя
Неизвестные взяли на её имя кредиты на 700 тысяч рублей
Поиски продолжаются уже второй день
Для этого он набрал кредитов