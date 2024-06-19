В Бурятии не могут опознать мертвеца, найденного в подвале

Его останки обнаружили там ещё полгода назад



В Закаменске устанавливают личность человека, чьи останки нашли полгода назад, в ноябре, в подвале на улице Ленина. На вид мужчине – 25-40 лет, сообщает «Закамна-инфо.24/7».



Местных жителей, у которых в период с 2000-го по 2020-ый год пропали и не нашлись родственники, просят откликнуться и сообщить об этом в ОМВД или следственный отдел. Там ждут и другую значимую информацию, которая может поспособствовать раскрытию преступления.





