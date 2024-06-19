19 июня

18 июня

Популярное

В Бурятии не могут опознать мертвеца, найденного в подвале

В Бурятии не могут опознать мертвеца, найденного в подвале
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его останки обнаружили там ещё полгода назад

В Закаменске устанавливают личность человека, чьи останки нашли полгода назад, в ноябре, в подвале на улице Ленина. На вид мужчине – 25-40 лет, сообщает «Закамна-инфо.24/7».

Местных жителей, у которых в период с 2000-го по 2020-ый год пропали и не нашлись родственники, просят откликнуться и сообщить об этом в ОМВД или следственный отдел. Там ждут и другую значимую информацию, которая может поспособствовать раскрытию преступления.


смерть опознание МВД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Посетителей «Абсолюта» в центре Улан-Удэ эвакуировали
Посетителей «Абсолюта» в центре Улан-Удэ эвакуировали
Происшествия, 19.06.2024
Инцидент произошёл на улице Профсоюзная
В Бурятии не могут опознать мертвеца, найденного в подвале
В Бурятии не могут опознать мертвеца, найденного в подвале
Происшествия, 19.06.2024
Его останки обнаружили там ещё полгода назад
На Байкале в Бурятии распоясались браконьеры
На Байкале в Бурятии распоясались браконьеры
Происшествия, 19.06.2024
У них изъяли четыре с половиной километра кустарных сетей 
В Иркутской области мужчины с карабином заявили инспекторам, что «ищут коней»
В Иркутской области мужчины с карабином заявили инспекторам, что «ищут коней»
Происшествия, 19.06.2024
Мужчины якобы искали коней, но всю ночь не двигались с места
В Улан-Удэ грузовик насмерть сбил мужчину
В Улан-Удэ грузовик насмерть сбил мужчину
Происшествия, 19.06.2024
Трагическое происшествие произошло на улице Корабельная
В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия, 19.06.2024
Леса патрулируют ежедневно
В Бурятии напугавший людей медведь убежал в лес
В Бурятии напугавший людей медведь убежал в лес
Происшествия, 19.06.2024
Бурого хищника решили застрелить, если он появится снова
В Бурятии оштрафовали сельчанина, бросавшегося на полицейских
В Бурятии оштрафовали сельчанина, бросавшегося на полицейских
Происшествия, 19.06.2024
Мужчина обматерил их и даже попытался пнуть одного правоохранителя 
В Улан-Удэ владелица Пушкинской карты стала жертвой мошенников
В Улан-Удэ владелица Пушкинской карты стала жертвой мошенников
Происшествия, 18.06.2024
Неизвестные взяли на её имя кредиты на 700 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^