Мужчины якобы искали коней, но всю ночь не двигались с места
В Прибайкальском участковом лесничестве в Иркутской области государственные инспекторы «Заповедного Прибайкалья» задержали двух жителей посёлка Большое Голоустное. У них изъяли карабин с оптическим прицелом.
Владелец карабина и его приятель передвигались вне официального турмаршрута на автомобиле, чем и привлекли внимание госинспекторов.
Мужчины заявили, что приехали в лес якобы в поисках коней. Однако, судя по следам, всю ночь они стояли практически на одном месте.
Наличие карабина и патронов (один из них был дослан в ствол) «коневоды» объяснили защитой от возможного нападения медведя.
- Итогом этой встречи стали два протокола: один за нарушение правил пребывания на особо охраняемой природной территории, предусматривающий административную ответственность, другой – на изъятие оружия, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Карабин, согласно закону, был передан в ближайший отдел полиции. Вернут ли его владельцу – решит суд.
Это уже шестая выявленная единица огнестрельного оружия с начала года, которую пытались незаконно использовать в Прибайкальском национальном парке. Всего же за пять с половиной месяцев государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на территории Прибайкальского национального парка составили 174 протокола по статье 8.39 КоАП «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».
В Иркутской области мужчины с карабином заявили инспекторам, что «ищут коней»
Происшествия, Фото:
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