Огонь удалось быстро потушить
Сегодня рано утром в иволгинском селе Сужа произошёл пожар в двухэтажном частном доме. Огонь разгорелся на веранде.
Пожар быстро потушили на общей площади 5 квадратных метров.
Причиной возгорания стало короткое замыкание неисправной электропроводки, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 18 июня в Ильинке произошёл пожар из-за вспыхнувшего холодильника.
В пригороде Улан-Удэ едва не сгорел двухэтажный дом
Происшествия, Фото:
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